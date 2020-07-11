شكرا لقرائتكم الزمالك يحصل على توقيع عبد الله بكري وحسام حسن معروض لتدعيم الهجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن نادي الزمالك أنهى اتفاقه مع عبدالله بكري مدافع فريق بيراميدز، وإنه حصل علي توقيعه علي عقود الانضمام للفريق الأبيض من أجل تدعيم دفاعات الفريق خلال الموسم الجديد، بعد أن ابدي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الموافقة علي ضمه.

وأكد عمر ربيع ياسين في تصريحات تلفزيونية، أن مسؤولو الزمالك يحاولون إنهاء الصفقة مع نادي بيراميدز في الوقت الجاري، بعدما اشترط المسؤولين في نادي بيراميدز الحصول علي مليون دولار من أجل السماح للاعب بالرحيل.

وتابع: "بيراميدز قدم عرضًا أخر للاسغناء عن خدمات اللاعب وهو الحصول على عشرة ملايين جنيه بالاضافة إلي جهود محمد عبدالغني مدافع الفريق الأبيض".

وأتم: "تم عرض حسام حسن، مهاجم سموحة، من بعض الوكلاء لدعم هجوم الزمالك في الموسم الجديد".