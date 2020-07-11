شكرا لقرائتكم الزمالك يحصل على توقيع عبد الله بكري وحسام حسن معروض لتدعيم الهجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن نادي الزمالك أنهى اتفاقه مع عبدالله بكري مدافع فريق بيراميدز، وإنه حصل علي توقيعه علي عقود الانضمام للفريق الأبيض من أجل تدعيم دفاعات الفريق خلال الموسم الجديد، بعد أن ابدي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الموافقة علي ضمه.
وأكد عمر ربيع ياسين في تصريحات تلفزيونية، أن مسؤولو الزمالك يحاولون إنهاء الصفقة مع نادي بيراميدز في الوقت الجاري، بعدما اشترط المسؤولين في نادي بيراميدز الحصول علي مليون دولار من أجل السماح للاعب بالرحيل.
وتابع: "بيراميدز قدم عرضًا أخر للاسغناء عن خدمات اللاعب وهو الحصول على عشرة ملايين جنيه بالاضافة إلي جهود محمد عبدالغني مدافع الفريق الأبيض".
وأتم: "تم عرض حسام حسن، مهاجم سموحة، من بعض الوكلاء لدعم هجوم الزمالك في الموسم الجديد".
وأوضح عبد الله بكرى، مدافع بيراميدز، اتفاقه مع مسئولى الزمالك على الانتقال إلى النادى الأبيض، فى الموسم الجديد، خلال الفترة الأخيرة، وذلك لتعزيز خط دفاع أبناء ميت عقبة فى الموسم المقبل ويجيد بكرى اللعب فى مركز المساك والظهير الأيمن، ويتبقى الاتفاق الرسمى بين الناديين من أجل الإعلان عن الصفقة خلال الفترة المقبلة.
وكشف مصدر مقرب من عبد الله بكرى أن عقده فى بيراميدز يقضى بحصوله فى الموسم المقبل على 500 ألف دولار وينتهى تعاقده بنهاية الموسم القادم، إلا إن اللاعب أبدى رغبته بارتداء قميص الزمالك وأتم اتفاقه مع إدارة القلعة البيضاء حول المسألة، موضحًا أن ناديه طلب الحصول على مليون دولار وهو ما يوازى 16 مليون جنيه من أجل الموافقة على انتقاله إلى الزمالك أو الحصول على 10 مليون جنيه بجانب جهود محمد عبد الغنى مدافع الفريق الأبيض من أجل إتمام الصفقة.
وتابع المصدر ذاته أنه من المنتظر أن تشهد الفترة الجارية مفاوضات بين الزمالك وبيراميدز، من أجل الاتفاق حول تفاصيل الصفقة بصورة نهائية بعد الاتفاق مع اللاعب حول كافة الأمور الخاصة بانتقاله إلى قلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد، بعدما شهدت الفترة الماضية المفاوضات الخاصة باللاعب والتى تم إتمامها بشكل نهائى حول مختلف تفاصيل تعاقده مع النادى الأبيض.
وفجر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، مفاجأة قوية لجماهير الفريق فى الساعات الماضية بعدما أكد أن فاروق جعفر المستشار الفنى للنادى وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة وأمير مرتضى المشرف على الفريق نجحوا فى الحصول على توقيع لاعبين من الصفقات السوبر لتدعيم الفريق فى الموسم المقبل، وأضاف أن الزمالك نجح فى الحصول على توقيع 4 صفقات سوبر حتى الآن مقدما وعداً لجماهير الزمالك بأن الصفقات الأربعة الذين تم الحصول على توقيعهم رسميا سيكونوا مفاجأة كبرى للجميع.
وأضاف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن مجلس إدارة النادى سيعقد اجتماعا مهما اليوم مع الفرنسى باتريس كارتيرون وشيكابالا كابتن الفريق، لاستطلاع رأيهم فى إمكانية مشاركتهم فى الدورى خلال الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا، وقال رئيس الزمالك: القرار الذى سيقوله كارتيرون سيتم تطبيقه لانهم هم الذين فى الملعب وهم من يواجهون كورونا مباشرة فى الملعب.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يحصل على توقيع عبد الله بكري وحسام حسن معروض لتدعيم الهجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.