أشرف صبحي: مستعدون لاستضافة نهائي أبطال إفريقيا حال تأهل الأهلي والزمالك

جدة - عمرو شويل كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن موقف مصر من استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا حال طلب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".

وقال أشرف صبحي في تصريحات تلفزيونية: "مستعدين في أي وقت لاستضافة دوري أبطال إفريقيا في حال تأهل الأهلي والزمالك".

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي بينما يستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي.

وتابع: "مصر دائما جاهزة لاستضافة البطولات و النهائيات الإفريقية".

وبدأت الأندية الأربعة المشاركة ببطولة دوري أبطال أفريقيا وتحديداً بدور نصف النهائي استعداداتها لخوض المنافسات الحاسمة التي ينتظر أن تشهد الكثير من الحماسية والندية من قبل الجميع رغبة منهم في التتويج باللقب القاري للموسم الحالي وهو ما يمنح المواجهات القليلة المتبقية أهمية قصوى خاصة وأنها ستكون استثنائية بعد وصول الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف الى قرار يقضي بإقامة المباراة بنظام الدور الفاصل وإلغاء مباراتي الذهاب والإياب بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع انحاء العالم.

ويلتقي الأهلي نظيره الوداد بينام سيواجه الزمالك ضد الرجاء البيضاء في ديربي مصري مغربي بأبطال أفريقيا البطولة التي ينتظر عشاق القطبين حصد أي منهما اللقب لتأكيد جدارة الكرة المصرية بالشكل التي يتوقعه الجميع.

ويأمل المارد الأحمر في تعويض الإخفاقات التي شهدتها نتائج الفريق في النسخ الماضية وضياع أكثر من فرصة لتحقيق اللقب بينما يأتي الزمالك من بعيد بعدما توج بلقب الكونفيدرالية والسوبر الافريقي ليمنى النفس وجماهيره بلقب ثالث يضيفه الى خزانته التي تتعطش للمزيد لمطاردة القلعة الحمراء على ألقاب البطولات القارية التي تحدد هوية نادي القرن كل 100 عام.