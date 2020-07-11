شكرا لقرائتكم إيريك تراوري يرفض حضور جلسة التفاوض مع الزمالك ويتمسك بالأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن البوركينابي إيريك تراروي مهاجم نادي بيراميدز رفض حضور جلسة المفاوضات مع مسؤولي نادي الزمالك، من أجل إقناعه باللعب للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد عمر ربيع ياسين فيتصريحات تلفزيونية، أن تراوري أبلغ وكيل أعماله برفض اللعب للزمالك متمسكًا بالانتقال للنادي الأهلي في ظل وجود مفاوضات مكثفة معه من قبل المارد الأحمر، وتوقيعه عقود انتقاله للفريق في مرتين سابقتين.