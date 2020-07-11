إيريك تراوري يرفض حضور جلسة التفاوض مع الزمالك ويتمسك بالأهلي

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جدة - عمرو شويل قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن البوركينابي إيريك تراروي مهاجم نادي بيراميدز رفض حضور جلسة المفاوضات مع مسؤولي نادي الزمالك، من أجل إقناعه باللعب للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكد عمر ربيع ياسين فيتصريحات تلفزيونية، أن تراوري أبلغ وكيل أعماله برفض اللعب للزمالك متمسكًا بالانتقال للنادي الأهلي في ظل وجود مفاوضات مكثفة معه من قبل المارد الأحمر، وتوقيعه عقود انتقاله للفريق في مرتين سابقتين.
قال عبدالحميد عادل، وكيل اللاعب البوركيني إريك تراوري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إن مسئولي القلعة الحمراء دخلوا في مفاوضات سابقة مع اللاعب، موضحا أن الأهلي لم يفاوض اللاعب في الوقت الجاري ولكن كانت هناك مفاوضات سابقا"، وتابع وكيل تراوريفى تصريحات تليفزيونية: "اللاعب يمتلك عروض آخرى من أندية الإمارات ولكن أتمنى انضمامه للأهلي، وبيراميدز لا يمانع لبيع اللاعب ولكن ننتظر عرض قوي ومناسب للاعب فهو أحد أفضل المحترفين على مدار التاريخ في الدوري المصري".
وأضاف وكيل تراوري: "اللاعب ينتظر عرض إماراتي، فهناك مفاوضات ولكن لم تصل لدرجة الجدية وننتظر حتى نهاية الموسم لحسم الموقف، اللاعب سبق ووقع عقود رسمية مع الأهلي مرتين ولكن الصفقة لم تتم".
وأردف: "التوقيع الأول كان مع عصام سراج بينما جاءت المرة الثانية مع محمد فضل الذي بذل مجهودا كبيرا، وبعدما أنهى محمد فضل صفقة تراوري، كان المهندس عدلي القيعي قد سافر لإنهاء صفقة جيرالدو وتعاقد مع المهاجم الأنجولي".
واختتم: "الأهلي فضل جيرالدو على تراوري والمفاوضات توقفت الآن".
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