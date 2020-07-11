شكرا لقرائتكم زكي عبد الفتاح: الشناوي خذلني وتوقعت أن يصل لمكانة محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث زكي عبد الفتاح مدرب حراس المرمى لفريق لوس أنجلوس الأمريكي حاليا، عن تجربته في تدريب حراس الفراعنة في جهاز الأمريكي بوب برادلي مدرب منتخب مصر السابق.

وأعلن مدرب حراس منتخب مصر الأسبق في تصريحات تليفزيونية، لقناة أون تايم سبورت، أن أحمد الشناوي حارس بيراميدز أكثر من خذله، حيث كان يستطيع الحارس أن يصل لنفس المكانة التي وصل لها محمد صلاح.

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وقال عبد الفتاح إن الشناوي فضل الأموال وعقليته لم تكن قوية، كان يستطيع الذهاب بعيدا جدا في مسيرته فهو يمتلك إمكانيات كبيرة".

وتابع مدرب حراس الفراعنة السابق: "أتذكر في إحدى المرات جلبت عصام الحضري من المريخ السوداني وقررت أن يكون بديلا لأحمد الشناوي لأعطيه الثقة في نفسه وألا أقنعه أنه يلعب لأن الحضري غائب عن المنتخب".