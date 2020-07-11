شكرا لقرائتكم اتحاد جدة يعلق على ضم حجازي وتريزيجيه وينفي التفاوض مع حسام عاشور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي لنادي اتحاد جدة السعودي، على دخول النادي في مفاوضات رسمية من أجل التعاقد مع نجوم المنتخب الوطني، المحترفين في الدوري الإنجليزي محمود تريزيجيه وأحمد حجازي.

وأكد أحمد صادق دياب في تصريحات تلفزيونية: "الثنائي أسماء كبيرة وهناك ترشيحات لضمهم ولكننا لم نفاوضهم حتى الوقت الجاري".

وأضاف: "المدير الفني لم يحسم الصفقات الجديدة وسنحسم صفقاتنا في الوقت المقبل".