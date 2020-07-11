اتحاد جدة يعلق على ضم حجازي وتريزيجيه وينفي التفاوض مع حسام عاشور

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جدة - عمرو شويل علق أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي لنادي اتحاد جدة السعودي، على دخول النادي في مفاوضات رسمية من أجل التعاقد مع نجوم المنتخب الوطني، المحترفين في الدوري الإنجليزي محمود تريزيجيه وأحمد حجازي.
وأكد أحمد صادق دياب في تصريحات تلفزيونية: "الثنائي أسماء كبيرة وهناك ترشيحات لضمهم ولكننا لم نفاوضهم حتى الوقت الجاري".
وأضاف: "المدير الفني لم يحسم الصفقات الجديدة وسنحسم صفقاتنا في الوقت المقبل".
وقال أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي لنادي اتحاد جدة السعودي، إن النادي لن يدخل في أي مفاوضات رسمية للتعاقد مع حسام عاشورؤ لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.
وأكد أحمد صادق دياب: "المدير الفني لم يناقش احتياجات الفريق نهائيا في الفترة المقبلة ونحسم الصفقات في الفترة المقبلة".
وتابع: "حسام عاشور لاعب كبير ولكننا لم نناقش ضمه نهائيا"
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