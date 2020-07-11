شكرا لقرائتكم غوارديولا: التفكير في مواجهة يوفنتوس قد يخرجنا من البطولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعا بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، يوم الجمعة، فريقه إلى عدم التفكير في مواجهة محتملة في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام يوفنتوس، لأن فقدان التركيز أمام ريال مدريد في إياب دور الستة عشر قد يكلفه الخروج من البطولة.

وتفوق سيتي على ريال مدريد ذهابا 2-1 وستقام مباراة العودة في ملعب الاتحاد في السابع من أغسطس وقد يواجه زملاء كريستيانو رونالدو في دور الثمانية، إذا نجح الفريقان في التقدم لهذا الدور. ويتأخر الفريق الإيطالي 1-صفر منذ مباراة الذهاب أمام أولمبيك ليون في فرنسا.

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وقال غوارديولا للصحافيين قبل مواجهة يوم السبت في الدوري الممتاز أمام برايتون آند هوف ألبيون "لا يوجد في هذا المكان من يعرف ريال مدريد أكثر مني. إنه الفريق المهيمن على ألقاب دوري الأبطال ويتعين أن نكون في كامل التركيز أمامه". وتابع "نفكر في مباراة ريال. لو فكرنا في المباراة التالية فإن ملك هذه البطولة سيطيح بنا".

وأكد غوارديولا أن المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الذي خضع لجراحة في برشلونة الشهر الماضي سيغيب عن المواجهة أمام بطل أوروبا 13 مرة.

وفي حال انتصاره على مستضيفه برايتون سيتأكد موقع سيتي في المربع الذهبي للدوري الممتاز وسينهي سلسلة من ثلاث هزائم متتالية خارج ملعبه في الدوري، وهو أسوأ سجل خارج الأرض في مسيرة غوارديولا التدريبية.