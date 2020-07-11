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يوفنتوس في اختبار أتلانتا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيكون يوفنتوس حامل اللقب والمتصدر أمام الاختبار الأصعب على الإطلاق في الأمتار الأخيرة من الموسم، حين يستضيف أتلانتا اليوم السبت، في المرحلة الثانية والثلاثين من .

ويبتعد يوفنتوس بفارق 7 نقاط عن لاتسيو الثاني، لكنه سيخوص مباريات صعبة أولها اليوم أمام أتلانتا، صاحب العروض الممتعة الذي حقق 9 انتصارات متوالية، ثم لاتسيو في المرحلة الرابعة والثلاثين، ونادي روما في المرحلة الختامية.

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