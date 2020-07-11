مشاركة كبيرة من أبناء المدام فـي أســبوع الذكــاء الاصــطـناعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهى نادي المدام، أسبوع الإبداع والابتكار والذكاء الاصطناعي في صيف الشارقة الافتراضي تحت شعار: «عطلتنا غير» والذي يقام برعاية مجلس الشارقة الرياضي وبالتعاون مع برنامج «شكراً لعطائك» بمشاركة 400 مشارك ومشاركة.

ضم الأسبوع الأول 15 ورشة تدريبية و5 محاضرات، كما يقدم ورشة رياضية يومية، ونظم محاضرة تدريبية على برنامج زوم قدمتها كوثر الرحالي، وكذلك مجموعة ورش عمل منها الذكاء الاصطناعي لياسمين الراوي والتصوير الفوتوغرافي لمبارك محبوب وصناعة الروبوت لهاشم الزعابي وكيف تتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي للإعلامي خليفة الرميثي وصناعة المحتوى الإعلامي لحسام الزعبي، وأيضاً ورشة علوم الطاقة لخديجة الآغا، ومحاضرة الجرائم الإلكترونية للمحامي براء الحريري، وأيضاً الموهبة والهواية للمدربة همسة يونس، كما قدم النشاط ورشة التعليق الصوتي لبراء الحريري، ومحاضرة حلم زايد للمستشار سعيد بالليث الطنيجي، وأيضاً ورشة الرسم لعائشة عيد صفر، كما نظم ورشة توقيعي هويتي لرامي بن ذايب، ومحاضرة الإبداع طريق النجاح للمدربة آسية القرشي، وورشة التصميم والجرافيك لمداح الحديثي.

وأكد سلطان محمد معضد بن هويدن، أن النشاط الصيفي الافتراضي، شهد مشاركة كبيرة من كافة المستهدفين، وتفاعلاً كبيراً على منصة البرنامج، وكذلك في المسابقات والورش التي نظمها النادي، وقال إن النادي يسعى من خلال النشاط الافتراضي إلى تقديم باقة متنوعة من الأنشطة الرياضية والثقافية والمجتمعية، كما يسعى النادي إلى استقطاب المبدعين والمبدعات في المجالات كافة.