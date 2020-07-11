شارة محمد بن زايد لسباقات الهجن تواصل نجاحاتها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل شارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن نجاحاتها للأسبوع الثاني على التوالي في كافة ميادين الهجن بالدولة، والتي تأتي مع افتتاح موسم سباقات الهجن 2020-2021، وتستمر حتى ال 24 من يوليو / تموز الجاري، وتقام في الجمعة من كل أسبوع، بمشاركة الآلاف من المطايا من هجن أبناء القبائل بالدولة.

وأقيمت، أمس الجمعة، منافسات فئة الحقايق في كافة ميادين الدولة على مدار 10 أشواط ولمسافة 3 كلم، حيث شهدت مشاركة كبيرة من ملاك الهجن، وبلغ عدد الأشواط 3000 شوط، حظيت بالكثير من المفاجآت.

وتوجت «الطيارة» لحمد مبخوت المنهالي بناموس الشوط الأول لسن الحقايق على أرضية ميدان الوثبة للهجن بالعاصمة أبوظبي، وحققت توقيتاً زمنياً قدره 4.30.9 دقيقة، في شوط الأبكار، بينما انتزع «شاهين» لسلطان المنصوري لقب الشوط الثاني المخصص للحقايق الجعدان بعد أن أنهى مسافة الشوط في 4.28.2 دقيقة.

وشهد الشوط الثالث فوز «الشبابية» لخليفة بن نصيب الخييلي التي خطفت المركز الأول، مسجلة 4.28.7 دقيقة، فيما كان «عشاق» لمحمد فطيس المري على موعد مع ناموس الشوط الرابع بتوقيت قدره 4.32.6 دقيقة، بينما حلقت «بنت سلطان» لأحمد غانم المنصوري بلقب الشوط الخامس بتوقيت 4.34.1 دقيقة.

وفي ميدان غشابة نجحت «هملولة» لعبدالله مطر الكتبي من انتزاع لقب الشوط الأول لفئة الحقايق، مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 4.35.0 دقيقة، وفاز «لهب» لسالم سعيد الجابري بلقب الشوط الثاني المخصص للحقايق الجعدان.

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وعلى أرضية ميدان الرقيعات توجت «شواهين» لعبدالله حمد الدرعي، و«شاهين» لخالد حمد الدرعي بناموس الشوطين الأول والثاني للحقايق الأبكار والجعدان، بينما شهد ميدان الساد سيطرة شعار سيف سهيل العفاري على لقبي الشوطين الأول والثاني عن طريق «الشاهينية» و«شاهين».

وفي ميدان سويحان للهجن، حققت «انفراد» لمحمد عبدالله الحميري ناموس الشوط الأول للأبكار، فيما انتزع «شاهين» لسعيد سالم المهيري لقب الشوط الثاني المخصص للجعدان، وفي ميدان الجبيب توجت «الشاهينية» بقيادة مالكها المضمر المخضرم محمد عتيق بن زيتون المهيري بناموس شوط الحقايق الأبكار.

وشهد ميدان السمحة فوز «فتنة» لحمد جمعة الرميثي بلقب الشوط الأول، أما في ميدان سيح صبره، فكانت «الشاهينية» لحمد سلطان العامري على موعد مع المركز الأول في شوط الأبكار، فيما شهد ميدان الخزنة فوز «دلماء» لحمدان خليفة الخييلي بالشوط الأول.

وانتزعت «المتحدة» لسالم الرملي العامري ناموس الأبكار على أرضية ميدان الوقن للهجن، فيما توج «هملول» لسالم مسلم العامري بلقب شوط الحقايق الجعدان، وفازت «شواهين» لحمد بن سهيل الشامسي بناموس الشوط الأول في المنافسات التي أقيمت بميدان أبو سمرة، بينما توجت «زعفرانة» لمبارك سهيل الخييلي بالشوط الأول في ميدان رماح.

ومن المقرر أن تعود منافسات شارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم الجمعة المقبل، 17 يوليو الجاري، ضمن الأسبوع الثالث للمهرجان.