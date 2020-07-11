اخبار الرياضه

عودة الحياة إلى ملاعب الإمارات اليوم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعود الحياة إلى ملاعب كرة القدم الإماراتية اليوم السبت بعد توقف دام 4 أشهر، منذ منتصف مارس/ آذار الماضي بسبب تفشي فيروس ، حيث تطلق الأندية تدريباتها استعداداً لانطلاق موسم 2020-2021 في الثالث من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وبدأت الأندية الاستعداد لإطلاق التدريبات اليوم بفحوصات طبية للاعبين، وستكون العودة ضمن إجراءات خاصة بعد الدليل الاسترشادي (البروتوكول الطبي) الذي أصدره الاتحاد والرابطة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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