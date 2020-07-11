برشلونة في ضيافة بلد الوليد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يدخل برشلونة منافسات المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، حاملاً شعار لاشيء غير الفوز، عندما يحل ضيفاً اليوم السبت على بلد الوليد.

ويحتل برشلونة المركز الثاني خلف ريال مدريد وينتظر تعثر منافسه في مباراتين من أصل 3 متبقية له لينقض على الصدارة.

واستعاد فريق المدرب كيكي سيتيين شيئاً من توازنه بعد الفوز الكبير على مضيفه فياريال 4-1 والصعب على ضيفه وجاره إسبانيول 1-صفر في ديربي كاتالونيا الذي أدى بالأخير للهبوط إلى الدرجة الثانية، في المرحلتين السابقتين بعد ثلاثة تعادلات في المباريات الثماني التي خاضها منذ استئناف البطولة، ما صعب مهمته في الحفاظ على لقبه بطلاً للدوري للموسم الثالث على التوالي.