خلفان والفردان وجابر يشكون الجزيرة وشباب الأهلي وبني ياس ل«فض المنازعات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:علي نجم



يبدو أن الموسم الكروي سيبدأ ساخناً ومثيراً في مكاتب اللجان القضائية وإن كانت لا تزال تعقد اجتماعاتها عن بعد حتى الآن بسبب تأثيرات جائحة كورونا.

وفي الوقت الذي لا يزال مصير شكوى شباب الأهلي بشأن نيل الدرع في مكتب الانضباط، ستتجه الأنظار بداية من بعد غدٍ الاثنين إلى لجنة فض المنازعات، وما ستسفر عنه من قرارت في ظل القضايا الساخنة التي تنظرها في الساعات القادمة.

سيكون على طاولة اللجنة، التي يرأسها عيسى صالح، 3 شكاوى من 3 نجوم محليين ضد أنديتهم الحالية والسابقة من أجل نيل مستحقات مالية لم تدفع لهم على حد قولهم.

حيث تقدم خلفان مبارك بشكوى ضد إدارة نادي الجزيرة بسبب عدم نيل مستحقات ورواتب يرى أن إدارة النادي تأخرت في دفعها، بينما لا يزال حبيب الفردان لاعب النصر الحالي وشباب الأهلي السابق يسعى وراء مستحقات يرى أن إدارة «الفرسان» لم تدفعها له بعد قرار انتقاله إلى النصر.

أما الشكوى الثالثة، فتقدم بها يوسف جابر لاعب شباب الأهلي الحالي ضد إدارة ناديه السابق بني ياس، حيث يطالب اللاعب بمستحقات وبدلات مالية لم يحصل عليها من إدارة «السماوي»، قبل انتقاله إلى «الفرسان».

ويتفاوت مصير القضايا الثلاث، ففي الوقت الذي تم النظر من قبل في بعض القضايا بانتظار بعض الردود من قبل المحتج عليهم، ستكون قضية خلفان مبارك هي من القضايا التي ستطرح خلال اجتماع لجنة فض المنازعات.