شكرا لقرائتكم خبر عن «الشرطة العراقي» يظفر بصفقة الموسم ويضم محمد قاسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الرياضي العراقي، تعاقدها بشكل رسمي مع لاعب منتخب العراق الأول وفريق القوة الجوية محمد قاسم.

وفور انتشار خبر انتقال اللاعب الموهوب من فريق القوة الجوية إلى فريق الشرطة، أكد الشارع الرياضي في العراق أن هذه الصفقة تعد «صفقة الموسم»، بسبب الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها اللاعب محمد قاسم.

يذكر أن قاسم تميز كثيراً مع المنتخب العراقي الأول في بطولة الخليج الأخيرة، عندما تمكن من تسجيل هدفي «أسود الرافدين» في مرمى المنتخب القطري.

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