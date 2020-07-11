«أبوظبي للدراجات» ينظم مسيرة أسبوعية لرفع اللياقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد النخيرة الخييلي، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية بالانطلاقة الناجحة لمهرجان أبوظبي الرياضي الصيفي 2020 الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس المجلس تحت شعار «لياقتك في أبوظبي»، والذي بدأ في الأول من يوليو الجاري، ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، والذي يشارك به النادي ضمن عدد من الرياضات الهادفة لتحفيز مختلف فئات المجتمع في أبوظبي، وحرصهم على المشاركة المجتمعية والتفاعل، لتعزيز نمط الحياة المثالية، ورفع مستويات الوعي بأهمية ممارسة رياضة الدراجات بوجه خاص، وكافة الرياضات الأخرى بشكل عام، بهدف تحسين المناعة ورفع عنصر اللياقة البدنية عند جميع فئات المجتمع من الجنسين.

وأضاف الخييلي أن مجلس إدارة النادي برئاسة مطر سهيل اليبهوني، وجه بالتحضير والإعداد الجيدين للمشاركة في المهرجان، وذلك من خلال إقامة وتنظيم مسيرة أسبوعية للدراجات، حدد لها أن تقام مساء كل يوم اثنين، طوال فترة المهرجان بمضمار حلبة الوثبة، وكانت المسيرة الأولى جرت يوم الاثنين الماضي، وشهدت مشاركة مميزة ضمت القيادات الرياضية على مستوى الإمارة، بجانب رجال ومسؤولي مجلس أبوظبي الرياضي وفي مقدمتهم عارف العواني، الأمين العام للمجلس، ومسؤولو النادي، وحشد كبير من الدراجين الذين مثلوا كافة فئات المجتمع.