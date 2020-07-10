الامارات | 5 أندية تعود إلى التدريبات اليوم.. ومطالب بتطبيق دقيق لـ «البروتوكول»

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أندية تعود إلى التدريبات اليوم.. ومطالب بتطبيق دقيق لـ «البروتوكول» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستأنف أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم، وفقاً لقرار صادر من اتحاد الكرة، تدريباتها من جديد اعتباراً اليوم، بعد توقف لمدة 118 يوماً منذ 15 مارس الماضي، بعد تجميد النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا، فيما قام اتحاد الكرة بدوره بتعميم الدليل الإرشادي «البروتوكول» الخاص بالإجراءات الصحية الاحترازية على جميع الأندية.

وتضمن البروتوكول كخطوة أولى إلزام الأندية بتعقيم كل مرافق النادي من قبل شركة مختصة في التعقيم الطبي، فيما تضمنت الخطوة الثانية منه فحص جميع مرتادي النادي من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية قبل موعد بدء التمارين، فيما تضمن الدليل الإرشادي 12 بنداً يجب التأكد من الالتزام بها خلال التمارين، أبرزها: التباعد الجسدي، وتعقيم الكرات والملابس الرياضية، وإلزام الجميع بارتداء الكمامات والقفازات في جميع الأحوال، ما عدا اللاعبين إن رغبوا.

وتعود خمسة أندية إلى التدريبات اليوم هي: الوصل، النصر، اتحاد كلباء، الوحدة، وعجمان، بانتظار تدشين بقية الأندية لتدريباتها.وأكد رياضيون لـ«الإمارات اليوم» أن «التزام الأندية بتطبيق ما جاء في هذا البروتوكول بالشكل المطلوب يضمن استمرار النشاط الرياضي»، مشددين على «ضرورة عدم التهاون في مسألة تطبيق الإجراءات الصحية، وتشكيل فرق رقابة من خارج الفريق لمتابعة مدى التزام الجميع، منعاً لأي تهاون، كون الأمر يهم الجميع، وحتى يضمن الجميع العودة إلى النشاط بشكل سلس، وفي ظروف صحية آمنة».

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، ناصر اليماحي، إن «البروتوكول الذي وزعه اتحاد الكرة رائع، لكن تطبيقه بحاجة إلى تعاون الجميع وكل مستخدمي المنشآت الرياضية، كون الالتزام به وتطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة به يعني سلامة الفرد والمجتمع»، معتبراً أن «الرقابة تبدأ من الشخص نفسه واللاعب، وتمتد إلى الجميع»، مشيراً إلى «ضرورة أن يكون هناك فريق عمل من النادي، يتابع ويقيم بشكل يومي مسألة تطبيق البروتوكول، وأنهم كأندية حريصون على تطبيقه بالشكل المطلوب».

وأضاف اليماحي «مطلوب من كل المعنيين تطبيق هذا البروتوكول بشكل دقيق».

من جهته، شدد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، الدكتور سليم الشامسي، على ضرورة أن تكون هناك جهة رقابية تتابع تطبيق هذا البروتوكول بالصورة المطلوبة، وأن تقوم الأندية بالتطبيق الصارم للإجراءات الصحية، ولو وصل الأمر إلى توقيع لائحة عقوبات على المخالفين، مؤكداً على ضرورة عدم التهاون في الأمر، لضمان استمرار النشاط الرياضي.

وأضاف الشامسي: «أتمنى أن يتفهم جميع المعنيين أن هذا الدليل الإرشادي جاء لمصلحتهم، وضماناً لصحتهم وسلامتهم وسلامة كل المجتمع، وبالتالي استمرار ممارسة الجميع لنشاطهم الرياضي، لأن الالتزام يعني أن تنجو السفينة، خصوصاً أن الأمر ليس بسيطاً».

وتابع الشامسي «أتمنى وجود جهات رقابية من الأندية من خارج الفريق المعني بالتدريبات، منعاً لحدوث أي نوع من التهاون في تطبيق البروتوكول».

بدوره، شدد عضو مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة، ومدير الفريق الأول لكرة القدم، جمعة العبدولي، على ضرورة التزام الجميع بهذه الإجراءات الاحترازية التي قام اتحاد الكرة بتعميمها على الأندية، وذلك خلال التدريبات، معتبراً أن «الدور يقع على عاتق الكل من أجهزة إدارية وفنية ولاعبين».

وأضاف العبدولي «الخطوة الأهم هي مرحلة ما بعد الملعب، لأن الكل سيرجع إلى بيته، وهنا تكمن الخطورة، لذلك فإن على الكل الالتزام بهذه الإرشادات لضمان سلامة الجميع».

12 بنداً على الأندية التأكد من الالتزام بها خلال التمارين

-العودة التدريجية للتمارين «عن بعد» (فردية، جماعية صغيرة، المجموعة كاملة).

-تعقيم الكرات وكل المعدات الرياضية والملابس.

-فحص حرارة جميع مرتادي النادي دون استثناء عند المدخل.

-وضع الملصقات والإرشادات في جميع مرافق النادي للتباعد الجسدي.

-إلزام الجميع بالكمامات والقفازات في جميع الأحوال «ما عدا اللاعبين إن رغبوا».

-يجب على اللاعبين الوصول إلى مكان التدريب المعقم قبل وقت كافٍ، للتأكد من خلوهم من أي أعراض جانبية.

-توفير مواد تعقيم خاصة لكل لاعب وكل أفراد الأجهزة الفنية والإدارية.

-في حال تقديم وجبات للاعبين يجب تقديمها في علب قابلة للرمي.

-منع اللاعبين من البصق في الملعب أو تحية بعضهم لتقليل الاحتكاكات.

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-يمنع على اللاعبين اصطحاب أغراضهم الشخصية من غير المعقمات إلى أرضية الملعب.

-يمنع دخول غير الأشخاص المخولين للملعب من غير الطاقم الإداري والفني واللاعبين.

-تطبيق جميع القوانين في حالات المعسكرات الداخلية أو الخارجية.

موعد بدء التدريبات

الوحدة: اليوم (5 مساء).

اتحاد كلباء: اليوم (5 مساء).

عجمان: اليوم (6 مساء).

النصر: اليوم (4 مساء).

الوصل: اليوم (5 مساء).

الشارقة: غداً (4:30 مساء).

شباب الأهلي: الإثنين المقبل.

حتا: الإثنين المقبل.

الجزيرة: الإثنين المقبل.

العين: 15 يوليو.

الظفرة: 15 يوليو.

الفجيرة: 18 يوليو.

خورفكان: لم يعلن رسمياً.

بني ياس: لم يحدد بعد.

- التزام الأندية بتطبيق «الدليل الإرشادي» بالشكل المطلوب يضمن استمرار النشاط الرياضي.

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