شكرا لقرائتكم خبر عن غرناطة يفوز على ريال سوسيداد 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق غرناطة فوزًا ثمينًا على نظيره ريال سوسيداد بثلاثة اهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا».

تقدم أنتونيو بويرتاس لغرناطة في الدقيقة 21، وعزز روبيرتو سولدادو من تقدم فريقه بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 43.

وشهد الشوط الثاني انتفاضة من فريق سوسيداد فأحرز ميرينو الهدف الأول في الدقيقة 47، وأدرك أويارزابال التعادل لفريقه في الدقيقة 83.

وأحبط دومينجوس دوراتي ريمونتادا ريال سوسيدال بإحراز الهدف الثالث لفريق غرناطة في الدقيقة 88، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-2.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد غرناطة إلى النقطة 50 في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند النقطة 51 في المركز السابع.

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