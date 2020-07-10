«زيدان» يعلن تشكيل ريال مدريد في مواجهة ألافيس بالدوري الإسباني

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة ضيفه ديبورتيفو ألافيس، في المباراة التي تجمع الفريقين في العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ملعب الفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا». وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: كورتوا. الدفاع: ميليتاو- فاران- ميندي. الوسط: كروس- مودريتش- كاسيميرو- لوكاس فاسكيز. الهجوم: أسينسيو- بنزيما- رودريجو. Advertisements ويجلس على مقاعد البدلاء: أريولا- التوبي- هازارد- جاريث بيل- فالفيردي- براهيم- إيسكو- ماريانو- فينيسيوس- هيرنانديز- ميجيل. الوضع في مصر

اصابات 80,235

تعافي 23,274

وفيات 3,702

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