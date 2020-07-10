شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يدعو الجمعية العمومية العادية بالزمالك لمناقشة 11 بندًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، ببتوجيه دعوى الجمعية العمومية العادية للنادي يومي 26-27 من شهر يوليو الجاري.
وتشهد الجمعية العمومية مناقشة الميزانية الخاصة بالنادي والحساب الختامي، بالإضافة إلى الاقتراحات الخاصة بالأعضاء من أجل تطوير منشآت وخدمات النادي.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، تضمن جدول الأعمال 11 بندا وهم: التصديق على محضر الاجتماع السابق، والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية، اعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمالي.
كما سيتم النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء في الموعد القانوني، وعرض زيادة رسوم اشتراك العضوية للأعضاء الجدد، وعرض تقرير مندوبي النادي في حضور الجمعيات العمومية، عرض تقرير تقييم المطاعم وعرض مشاركة النادي في المسابقات الخاصة المحترفين وإعلان نتيجة التصويت على اعتماد الميزانية والحساب الختامي عن العام المالي 2019-2020.
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