شكرا لقرائتكم أسامة نبيه يكشف الجهاز المعاون في قيادة الشعلة ويؤكد: نراهن على التأهل للدوري السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى أسامة نبيه المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول بنادي الشعلة السعودي سعادته بتولي المهمة والعودة من جديد للملاعب من خلال دوري الدرجة الأولى المؤهل لكأس خادم الحرمين الشريفين.

أعلن نادي الشعلة السعودي عن تعيين أسامة نبيه مدرب منتخب مصر والزمالك السابق، مديراً فنياً للفريق، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى في منافسات الدوري السعودي.

أسامة نبيه شغل منصب مدرب الزمالك ومنتخب مصر السابق، وكانت أخر محطاته التدريبية في الدوري المصري، وتقدم باستقالته من الجهاز الفني لفريق إف سي مصر الصاعد حديثاً للدوري الممتاز.

وخاض نبيه تجربة تدريبية مع الكوكب قبل موسمين في السعودية، إلا أنه حقق النتائج المرجوة قبل أن يعود للدوري السعودي من جديد من بوابة الشعلة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشعلة تدريباته الاعتيادية بحصتين يوميا " صباحية ، مسائية " استعدادا لاستئناف الدوري.

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أكد أسامة نبيه في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": تلقيت خلال الفترة الماضين عرضين الأول من الشعلة والثاني من احد الأندية بالإمارات لكنني فضلت العمل في الملاعب السعودية كوني نجحت قبل سابق هناك.

أضاف أسامة نبيه أنه سيتوجه مساء غداً الى المملكة العربية السعودية لإتمام التعاقد وقيادة الفريق في التدريبات الفنية والبدنية استعداداً لاستئناف مباريات الدوري هناك.

وشدد نبيه على أنه تعاقد مع النادي على قيادة الفريق لمدة عام و3 أشهر حتى نهاية الموسم المقبل على أن يقود المباريات العشرة المتبقية والتي يسعى فيها الفريق الى تحسين مركز على أمل التأهل للدوري السعودي للمحترفين من خلال المباريات المتبقية في البطولة خاصة وأن الشعلة في منتصف الجدول.

وتحدث المدرب العام للمنتخب الوطني الأول سابقاً عن الجهاز الفني المعاون له في قيادة الشعلة مؤكداً أنه استقر على محمد صبري في منصب المدرب العام للفريق بالإضافة الى أحمد عبد المقصود مدرباً مساعداً وأنهما سيتوجهان غداً معه الى السعودية لقيادة فريق الشعلة.

وجدد أسامة نبيه حديثه عن قيادة الشعلة السعودي مقدماً شكره لإدارة النادي على ثقتهم في توليه المسئولية الفنية للفريق والتي يسعى من خلالها الى التواجد بالدوري السعودي في أقرب وقت ممكن.