شكرا لقرائتكم رئيس الشعلة السعودي: فضلنا التعاقد مع نبيه علي مدرب بلغاري وأخر تونسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال فهد الطفيل، رئيس نادي الشغلة السعودي، إن المفاوضات مع أسامة نبيه لم تستغرق سوى 15 يوم وبعدها تم الاستقرار على التعاقد معه، وتابع في تصريحات تلفزيونية: "أسامة نبيه سيعاونه محمد صبري واحمد عبدالمقصود في الجهاز الفني". وأضاف: "أسامة نبيه يدرس حالة الفريق في الوقت الجاري وبعدها سيتم حسم الصفقات الجديدة". وأتم: "فضلنا التعاقد مع أسامه نبيه علي مدرب بلغاري وأخر تونسي ولم يكن في القائمة مدربين مصريين أخرين". Advertisements وأكد فهد الطفيل: "تعاقدنا مع أسامة نبيه لمدة موسم ونصف ولا يوجد شرط جزائي في العقد المبرم بيننا" وتابع: "أسامة نبيه سيدرس الفريق وحالته جيدا قبل بدأ المفاوضات مع الصفقات الجديدة. وأن: "عدد الأجانب يمنعنا من التعاقد مع لاعبين مصريين".

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