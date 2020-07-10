شكرا لقرائتكم عمر ربيع ياسين: الأهلي يعسكر في برج العرب ويواجه سموحة والحرس وديًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، قرر علي إقامة معسكر مغلق للفريق بأحد فنادق مدينة برج العرب بالاسكندرية، وذلك استعدادًا لاستكمال مسابقة الدوري، ومواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد عمر ربيع ياسين في تصريحات تلفزيونية، أن فايلر اتفق مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة علي ضرورة تجهيز مباراتين وديتين للفريق ( الأقرب لهما هما فريقا سموحة وحرس الحدود) خلال مدة المعسكر التي ستتراوح ما بين 10 أيام إلي أسبوعين، من أجل الاطمئنان علي الحالة الفنية والبدنية للاعبين قبل العودة لاستنئاف المباريات بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر.