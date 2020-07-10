شكرا لقرائتكم المصرى يضع شرطان على طاولة اتحاد الكرة لاختيار ملعب المباريات بالموسم الحالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع مسئولو المصرى البورسعيدى شرطان سيتم عرضهما على اتحاد الكرة فى الاجتماع المزمع عقده الأسبوع المقبل لاختيار ملعب لإستضافة مباريات الفريق الموسم الحالى المقرر عودته فى السادس من أغسطس المقبل وهما أن يكون الملعب قريبا من محافظة بورسعيد حتى لا يتم إقامة معسكر طويل قبل أى مباراة وأن يتحمل الجبلاية جزء من الإيجار فى ظل الأزمة المالية التى يعيشها النادى الساحلى فى الوقت الحالى والتى دفعت مسئوليه لإقامة مبادرة بفتح باب التبرعات أمام محبى النادى وأعضاء مجلس النواب للمساهمة فى حل تلك الأزمة .

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ويعول مجلس إدارة المصرى كثيرا على الجلسة التى يعقدها مسئوليه مع عمرو الجناينى رئيس الجبلاية الحالى لحل تلك الأزمة بعدما رفض عدد من مجالس إدارات الأندية استضافة لقاءات المصرى .

يذكر أن المصرى البورسعيدى كان يخوض مبارياته خلال الخمس مواسم الماضية على ستاد برج العرب الذى تكفل أيضا باقامة لقاءات المصرى الأفريقية فى الموسم الحالى ، بينما كان يخوض الفريق مبارياته المحلية باستاد السويس ، إلا أن ستاد برج تم إغلاقه للصيانة بعدما تحمل عبء خوض كافة مباريات الأهلى والزمالك الأفريقية بالإضافة للمنتخب الوطنى .