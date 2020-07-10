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مواجهات قوية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي سحبت يوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بمدينة نيون السويسرية عن ملامح المنافسة في البطولة المصغرة التي تحسم أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي، والتي ستقام في العاصمة البرتغالية لشبونة في أغسطس المقبل.

وأسفرت قرعة دور الثمانية عن لقاء باريس سان جيرمان الفرنسي مع أتلانتا الإيطالي ولايبزيغ الألماني مع أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويلتقي الفائز من مواجهة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي مع الفائز من مواجهة ليون الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي بينما يلتقي الفائز من مواجهة نابولي الإيطالي وبرشلونة الإسباني مع الفائز من مواجهة الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.

وحسب ما أسفرت عنه قرعة الدور قبل النهائي، يلتقي الفائز من مواجهة لايبزيغ وأتلتيكو مع الفائز من مواجهة أتلانتا وسان جيرمان، وسيكون الفائز من هذه المواجهة في الدور قبل النهائي، هو بمثابة الفريق المستضيف للمباراة النهائية، وذلك كإجراء شكلي لأسباب إدارية، حيث تقام جميع المباريات في لشبونة.

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