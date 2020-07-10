ديانج يتحدث عن.. سبب الانتقال للأهلي.. انسحاب الزمالك.. وكيفية الفوز على الوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي بأن عودة دوري we الممتاز بعد فترة طويلة من التوقف أسعدته كثيرًا، قائلًا أنه لا يستطيع التعليق على انسحاب الزمالك، فيما اعتبر أن مواجهة الوداد بدوري الأبطال صعبة للغاية.

وقال ديانج في حوار أجراه مع موقع "بامادا" المالي: موضحًا أسباب انتقاله للأهلي: "وكيلي كان على تواصل مع عدد من الأندية الأوروبية، لكن لسوء الحظ الفريق الوحيد الذي وافق على شروط مولدية الجزائر هو الأهلي، ولهذا انقلت إلى مصر في صيف 2019."

وتابع: "أعترف أنني منذ الانضمام إلى الفريق كل شيء مضى بشكل طيب مع مسئولي النادي وعلى الأخص المدير الفني رينيه فايلر، الذي تعامل معي بصبر كبير، في الأهلي نحن أسرة، واسم النادي يعني الأهل في اللغة العربية، وهو النادي الأكثر شعبية ونجاح في مصر، لقد فاز بـ88 بطولة محلية و20 بطولة قارية من بينهم 8 دوري الأبطال وأنا فخور باللعب له."

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أما عن رفض الزمالك استكمال الدوري فقد، قال: "لا أعلم ما الذي سوف يحدث معهم، دعونا ننتظر ونرى، أنا فقط لاعب ولا أستطيع قول أي شيء، ما يهمني هو استكمال البطولة، لقد انتظرنا طويلًا ونريد العودة إلى الملعب، وأتمنى أن يعيد الزمالك النظر في الأمر في أقرب وقت ممكن".

وانتقل للحديث عن مواجهة دوري الأبطال في نصف النهائي: "المواجهة ستكون صعبة للغاية أمام الوداد، والمباراة ستلعب حتى الدقيقة الأخيرة، بالنسبة لي الفريق الذي يسجل أولًا سيكون لديه فرصة من أجل الفوز، نحن لم نكن لدينا أي شيء لنفعله بعد قرار كاف بإقامة نصف النهائي من مباراة واحدة."

وأوضح رأيه في دوري we الممتاز، قائلًا: "البطولة قوية للغاية ومنظمة وساعدتني على رفع مستواي، البداية بالنسبة لي لم تكن سهلة، لكن بمساعدة المدرب أصبحت أسهل، لقد لعب في أكثر مركز وفي البداية كنت بديل ثم دخلت في التشكيل، القتال جزء من كرة القدم لكي تحافظ على مكانك."