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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة ريال مدريد وألافيس ضمن منافسات الجولة 35 في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.
ويدخل ريال مدريد المباراة متصدراً جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة بفارق نقطة واحدة عن برشلونة ـ الذي خاض مباراة الجولة الـ 35 ـ.
وجاء تشكيل ريال مدريد الذي أعلنه زيدان كالتالي: كورتوا، ميندي، ميليتاو، فاران، فاسكيز، رودريجو، كاسيميرو، مودريتش، توني كروس، أسينسيو، بنزيما.
انطلاق المباراة
في الدقيقة 10 حصل ريال مدريد على ركلة جزاء سددها كريم بنزيما بدلاً من سيرجيو راموس الغائب عن المباراة الذي اعتاد تسديدها.
وأظهرت كاميرا المباراة راموس وهو يضحك خلال متابعته المباراة من المدرجات بعد حصول فريقه على ركلة الجزاء.
وشهدت الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول توقف اللعب بعد إصابة حكم اللقاء في كاحله؛ حيث يتم علاجه داخل الملعب.
وصلنا لنهاية الشوط الأول انتظروا تغطية لأحداث الشوط الثاني فور بدايته:
كانت هذه تفاصيل خبر الدوري الإسباني.. ريال مدريد 1 - 0 ألافيس.. توقف اللعب لإسعاف الحكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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