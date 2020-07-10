رسميًا.. الترجي يضم هدف الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي الترجي التونسي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الجمعة، استعادة لاعبه غيلان الشعلالي بصورة رسمية.

وكان الشعلالي انتقل إلى صفوف مالاتيا سبور التركي إلا أن اللاعب لم يستمر أكثر من عام لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة لمدة ثلاثة شهور، وهو ما دفعه للرحيل، بجانب تقديم شكوى رسمية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد النادي التركي.

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وأفادت الصفحة الرسمية لنادي الترجي، الجمعة، أن الشعلالي وقّع لنادي "باب سويقة" على عقد مدته ثلاث سنوات بعدما رحل في وقت سابق بصورة مجانية.

وواصل نادي الترجي تدعيم الفريق حيث كان نادي "الدم والذهب" أعلن يوم الخميس قبل الماضي تعاقده مع الظهير التونسي الدولي حمدي النقاز لاعب الزمالك من أجل تدعيم الجبهة اليمنى في الموسم المقبل في ظل اقتراب إيهاب المباركي للرحيل لصفوف وادي دجلة.

وكان غيلان الشعلالي ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف الزمالك في الصيف المقبل، وسبق أن أدلى اللاعب بتصريحات عبر صحيفة "الشروق" التونسية، واصفًا اللعب للفريق الأبيض بأنه "شرف".