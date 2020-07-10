منافس الأهلي.. تقارير: الوداد يفسخ عقد مهاجمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
قرر نادي الوداد البيضاوي المغربي برئاسة سعيد الناصيري، فسخ عقد مهاجم الفريق الأوغندي جويل مادوندو بالتراضي.
وكان المهاجم الأوغندي وصل إلى الوداد منذ الانتقالات الشتوية الأخيرة قادمًا من فريق جينجا الأوغندي إلا أن اللاعب لم يقدم المستوى المطلوب.
وأفادت صحيفة "المنتخب" المغربية، الجمعة، أن اللاعب اتفق على الرحيل مقابل فسخ التعاقد والذي كان يمتد لمدة ثلاثة مواسم ونصف.
ويعسكر الوداد حاليًا في مدينة أغادير المغربية منذ خمسة أيام استعدادًا للفترة المقبلة وتحديدًا لاستئناف منافسات الدوري المغربي ودوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن يواجه الوداد نظيره الأهلي في دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، في لقاء سيقام على ملعب محايد خلال شهر سبتمبر المقبل بعد قرار أصدر من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" نظرًا لانتشار فيروس وباء كورونا المستجد (كورونا 19).
جدير بالذكر أن الفائز من موقعة الأهلي والوداد سيواجه الفائز من مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي في المباراة النهائية.
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