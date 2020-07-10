مصدر في الأهلي يكشف لمصراوي تفاصيل إصابة الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر بالنادي الأهلي عن تفاصيل الإصابة التي لحقت بمحمد الشناوي حارس مرمي فريق الكرة الأول في تدريبات الأمس ومنعته من استكمال التقسيمة الجماعية.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي:" الشناوي اشتكي من الإصابة بكدمة في قصبة القدم ورفض الجهاز الطبي المجازفة به في التقسيمة وفضًل خروجه منها".

واضاف :" الشناوي حالته جيدة وطبيعية فهو عقب خروجه من التقسيمة ادي تدريبات منفردة ثم جلسة في الجيم بناء علي تعليمات طبيب الفريق خالد محمود والمدرب العام ديفيد سيزا ".

ويعود الأهلي لاستئناف مران الغد في الخامسة والنصف عصرا في إطار الاستعداد لاستكمال مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.