ريال مدريد يصدر بيانا رسميا بعد استبعاد مارسيلو من قائمة مباراة الافيس

أصدر ريال مدريدبيانا رسميا، منذ قليل أعلن فيه عن إصابة ظهيره الأيسر البرازيلي، مارسيلو دا سيلفا، في العضلة الضامة بعدما أظهرت الفحوص التي أُجريت للاعب اليوم من قبل الفريق الطبي للنادي.

ولم يكشف ريال مدريد في بيانه مدة غياب ظهيره عن الملاعب، مكتفيا بالقول إن موعد عودته يعتمد على تطور حالته.

وغاب مارسيلو، عن تدريبات الفريق الملكي، أمس الخميس، من دون الإعلان عن أسباب

واضحة، كما تم استبعاده من قائمة مباراة ديبورتيفو ألافيس، المقررة مساء اليوم الجمعة.

ويتصدر ريال مدريد قائمة جدول ترتيب الليغا قبل مباراة ألافيس، بفارق نقطة واحدة عن غريمه وأقرب ملاحقيه برشلونة، الذي تغلب على جاره إسبانيول (1-0) ضمن مباريات هذه الجولة.