بلد الوليد الإسباني يسعى لضم مهاجم الهلال السعودي

قالت تقارير صحافية، اليوم الجمعة، أن بلد الوليد الإسباني يسعى للحصول على خدمات البرازيلي كارلوس إدواردو، مهاجم الهلال السعودي.

واكدت صحيفة "تودوفيخاس" الإسبانية في موقعها الإلكتروني: يضع بلد الوليد لاعب نادي الهلال

كارلوس إدواردو على جدول اهتماماته،حيث ينتهي عقد اللاعب البرازيلي في أكتوبر المقبل.

وترى إدارة النادي أن الحصول على خدمات إدواردو فرصة فريدة وبتكلفة مجانية.

أضافت الصحيفة: ان اللاعب البرازيلي رحب بالانتقال إلى بلد الوليد، والحصول على فرصة اللعب في أقوى مسابقات العالم.

وكشف التقرير أن بلد الوليد تواصل بالفعل مع إدواردو وذلك عن طريق رئيس النادي رونالدو نازاريو، الذي اتصل شخصيا بمواطنه لإقناعة بالانضمام إلى المشروع الجديد