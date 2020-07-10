محمد صلاح علي رأس التشكيلة المثالية للجولة 34 بالبريمرليج

أعتلي اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الحالي ، التشكية المثالية للجولة 34 من الدوري الإنجليزي ، والتي جاءت من قبل المركز السويسرس للدراسات .
وجاء محمد صلاح ضمن الخط الأمامي للتشكيل المثالي بتلك الجولة والتي جاءت كالتالي:
حراسة المرمي: نيك بوب حارس مرمي بيرنلي.
الدفاع : تايلور ( بيرنلي) – داوسون ( واتفورد ) – إيجان ( شيفيلد يونايتد) – فريدريك ( ويست هام يوناتيد).
الوسط : ديفيد سيلفا ( مانشستر سيتي) – بول بوجبا ( مانشستر يونايتد ) – نابيكايتا ( ليفربول).
الهجوم: محمد صلاح ( ليفربول) – إينجز ( ساوثهامبتون) – ويليان ( تشيلسى).
وجذب صلاح الإنتباه نحوه في مباراة فريقه ليفربول الأخيره أمام برايتون الذي سجل بها الفرعون المصري هدفين، وصنع الثالث، لتنتهي المبارة بثلاثية مقابل هدف لصالح الريدز.
وكان صلاح قد افتتح أهداف تلك المبارة في الدقيقة 6 من عمر اللقاء، بعدخطأ فادح من مدافعي برايتون في تمرير الكرة على حدود منطقة الجزاءاستغله نابي كيتا ونجح في استخلاص الكرة ثم مررها بشكل بيني لزميله محمد صلاح المنفرد تماما بالمرمى والذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك.
ثم في الدقيقة 8 ، إستطاع هيندرسون أن يضيف الهدف الثاني لليفربول ، بعد أن هيأ له محمد صلاح الكرة علي حدود منطقة الجزاء، ليسجلها هيندرسون بتسديدة صاروخية سكنت الشباك.
وفي الدقيقة 76 ، أضاف محمد صلاح الهدف الثالث لليفربول والثاني له في اللقاء، من ركلة ركنية لليفربول على يسار مرمى برايتون، نفذها أندرو روبيرتسون بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمد صلاح من على القائم الأول للمرمى برأسية قوية وضعت الكرة داخل الشباك
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