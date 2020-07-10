تشكيل ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو الافيس في الدوري الإسباني

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني عن تشكيل فريقه لمواجهة ديبورتيفو الافيس والتي ستنطلق بعد قليل على ملعب " الفريدو دي ستيفانو" ضمن منافسات الجولة 35 من ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني وضم تشكيل ريال مدريد لمواجه ألافيس كل من : حراسة المرمى: كورتوا. خط الدفاع: ميندي، ميليتاو، فاران، فاسكيز. Advertisements خط الوسط: كاسيميرو، كروس، مودريتش. خط الهجوم: أسينسيو، رودريجو، بنزيما. ويدخل ريال مدريد اللقاء وهو على قمة ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة بفارق نقطة عن الوصيف برشلونة ، بينما يدخل ألافيس اللقاء وهو في المركز السابع عشر برصيد 35 نقطة.

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