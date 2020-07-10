غرناطة يهزم ريال سوسيداد 3/2 في الدوري الإسباني

حقق فريق غرناطة فوزا مهما على مضيفه ريال سوسيداد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقن على ملعب انويتا ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني .
تقدم غرناطة بالهدف الأول عن طريق اللاعبأنتونيو بويرتاس في الدقيقة 21 واضاف روبرتو سولدادو الهدف الثاني في الدقيقة 43 قبل ان يختتم الثلاثية اللاعب دوارتي في الدقيقة 88 ، بينما سجل هدفي سويسيدات كل من مايكل مورينو في الدقيقة 47 و مايكل أوبارزيال في الدقيقة 83 لينتهي اللقاء بفوز مهم للضيوف بنتيجة 3 /2 .
بهذا الفوز رفع غرناطة رصيده الى 50 نقطة يحتل بها المركز الثامن بينما تجمد رصيد سوسيداد عند 51 نقطة في المركز السابع .
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