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أبرز 10 كوميكس على نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا

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أسفرت قرعة دور الثمانية في بطولة التي أجريت في مدينة لينون السويسرية عن لقاء باريس سان جيرمان الفرنسي مع أتلانتا الإيطالي ولايبزج الألماني مع أتلتيكو مدريد الإسباني.

 

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كما يلتقي الفائز من مواجهة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي

مع الفائز من مواجهة ليون الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي بينما يلتقي الفائز من مواجهة نابولي الإيطالي وبرشلونة الإسباني مع الفائز من مواجهة الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.

كما يلتقي الفائز من مواجهة لايبزج وأتلتيكو مع الفائز من مواجهة أتلانتا وسان جيرمان،

وسيكون الفائز من هذه المواجهة في الدور قبل النهائي، هو بمثابة الفريق المستضيف للمباراة النهائية، وذلك كإجراء شكلي لأسباب إدارية.

وعلى موقع التواصل الاجتماعي علقت جماهير على صعوبة طريق برشلونة للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما تم السخرية من صعوبة طريق ريال مدريد أيضًا والسهولة النسبية من باريس سان جيرمان.

ويرصد إليكم "بوابة الوفد" أبرز 10 كوميكس تم تداولها على تويتر : -

 

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