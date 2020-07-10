رئيس إنبي: لا نفكر في البحث عن لاعبين جدد.. وأفضل احتراف " يوسف" بتونس

نفى المحاسب زكريا السيد رئيس نادى انبي، فكرة البحث عن لاعبين جدد خلال الفترة الحالية وقبل نهاية الموسم لدعم صفوف الفريق للموسم الجديد.

وقال السيد: قبل نهاية الدوري بثلاثة أسابيع، سوف تتبلور هذه الفكرة خاصة ان هناك التحام بين الموسم الحالي والمقبل، مشددا على انه كرئيس ناد لايسعى لتشتييت ذهن اللاعبين، ويكفى الظروف الحالية من فيروس كورونا ورغبة كل لاعب في الوصول للفورمة المطلوبة فنيا وبدنيا مع عودة البطولة في ظل ظروف صعبة.

وأبدى السيد، ارتياحه لعودة الدوري وبث الروج من جديد في الملاعب ، مطالبا بأهمية زيادة الوعي من كل أطراف المنظومة حتى لاتحدث اى إنتكاسة مع الإلتزام بجميع التعليمات المطلوبة تفاديا لأي أزمات مستقبلية أو مضاعفات على خلفية وباء كورونا.

اشادة بـ"طولان"

وعن توقعه لفريق إنبي مع عودة الدوري رغم التفوق قبل توقفه قال :ثقتى كبيرة في اللاعبين والكابتن حلمي طولان والذي يبذل جهدا خارقا مع اللاعبين بدنيا وفنيا ونفسيا لعدم حدوث هزة بعد العودة، خاصة ان منحنى الفريق كان في تصاعد قبل توقف الدوري، وطولان من المدربين المهتمين بجميع الجوانب حتى لو بسيطة لتأثيرها على

اللاعب متوقعا ان يحتل الفريق مركز يليق به مع نهاية الموسم.

وحول ماتردد عن رغبة النادى الأهلي في ضم المدافع اسامة جلال قال السيد: اللاعب مستمر مع فريقه حتى نهاية الموسم خاصة مع تمسك حلمى باللاعب ، رافضا انتقاله لأى ناد أخر.

وقال:الأهلي طلب ضمه في بداية الموسم ،واكدنا لمسؤولي النادى الأحمرأننا في حاجة لخدماته ،والذي إحترم رغبتنا واغلق الملف.

اسباب استعارة الملعب التونسي ليوسف

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وعن رأيه في التوأمة مع الملعب التونسي ،اكد السيد أن هذه التوأمة مفيدة للناديين خاصة ان الملعب التونسي في نفس موقع انبي تقريبا بجدول الدوري التونسي ، اي ان التصنيف متقارب بين الناديين، لاسيما وان هناك ارتياح كبير وسمعة طيبة في تونس والبلاد العربية ،عن نادى انبي كواحد من أفضل الاندية المصرية والعربية في تفريغ اللاعبين لما يضمه من قطاع ناشئين مميز.

واكد السيد :بأنه سيتم التوقيع قريبا على هذه التوأمة،وسوف يتخللها زيارات من جانب المسؤولين في الناديين للوقوف على الفائدة

التي تصب لصالح الطرفين في الاستعانة بضم لاعبين وخلافه.

وقال :طلب نادي الملعب التونسي إستعارة لاعب وسط انبي أحمد يوسف لمدة موسم في اطار التوأمة بين الناديين التي ستوقع خلال ساعات لتبادل اللاعبين والخبرات حيث ان اللاعب معار حاليا لنادى اف سي مصر .

واكد رئيس نادى انبي ،بأن النادي ينتظر موافقة اللاعب وانتقاله مع نهاية الموسم لتونس،حيث ان انبي يضع رغبة اللاعب في المقام الأول رغم انه- كرئيس نادي- يفضل اعارته للملعب التونسي لزيادة فرص الإحتراف الأوربي للاعب بشكل أقوى، لانفتاح تونس على أوربا خاصة أن امكانيات يوسف مميزة رغم صغر سنه ،وتم اعارته لـ"اف سي مصر" ليكتسب الخبرة المطلوبة.

وكشف سر رغبة الملعب في الاستعانة بخدمات يوسف قائلا: تم احتراف عدد من لاعبي الملعب لبعض الاندية الأوربية ،ويحاول الفريق تدعيم صفوفه بعد رحيل عدد من النجوم .

انتظروا احمد علي

وعن اللاعب أحمد على مهاجم الفريق توقع السيد ان يكشف اللاعب عن نفسه مع عودة الدوري الممتاز ،رغم انه لم يقدم كل امكانياته مع الفريق بعد مجيئة للفريق قادما من بيراميدز.

وقال السيد: إن اللاعب شارك في اربع او خمس مباريات قبل توقف الدوري ،ولم يوفق نظرا لحاجته للإنسجام في ظل وجود لاعبين جدد وقدومه من فريق أخر ولاعبين وظروف مختلفة للحاجة الى للتأقلم،وهو مايعيه جيدا الكابتن حلمي طولان لإيمانه بإمكانياته وقدراته كلاعب، ككقناص ومميز، وسوف يظهر بشكل مختلف مع استئناف المسابقة.