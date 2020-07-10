الاتحاد الإمارتي لكرة القدم : 100 ألف درهم عقوبة مخالفة بروتوكول التدريبات

قرر الاتحاد الإمارتي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين توقيع غرامة مالية على الأندية التي ستخالف بروتوكول العودة إلى التدريبات والأخلال بأي بند من بنود الإجراءات والمعايير والشروط الواجب الالتزام بها خلال تدريبات الأندية المقررة انطلاقها اعتباراً من الغد استعداداً للموسم الجديد.

ونشرت صحيفة "البيان الرياضي" الإماراتيه بنود البروتوكول والتي اكدت على توقيع رامة مالية تتراوح بين 5 آلاف إلى 50 ألف درهم، وتصل إلى 100 ألف درهم، إضافة إلى المنع من التدريب في حالة التكرار.

ووفق ما نشرته "البيان" فأن البروتوكول أوضح أنه في حالة مخالفة ناد لأي

من التعليمات والإجراءات المنصوص عليها في الدليل الاسترشادي، يتم إحالة المخالفة إلى لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، لاتخاذ قرار بمنع النادي من إجراء التدريبات لمدة محددة.

ووفقاً للائحة تنقسم العقوبات إلى 9 بنود، إذ تفرض غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم على عدم تعيين مسؤول الاتصال بالنادي، لمتابعة تطبيق البروتوكول الصحي، وفي حالة مُضي أسبوع من بداية التدريبات دون تكليف مسؤول اتصال تضاعف الغرامة لتصل إلى 100 ألف درهم.

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وحدد البند الثاني غرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل شخص في حالة عدم التوقيع على إقرار البروتوكول، ترتفع إلى 10 آلاف درهم، والمنع من دخول مرافق التدريب، فيما تبلغ عقوبة مخالفة تجهيز وإعداد المرافق وتعقيم المنشآت إلى 50 ألف درهم.

وحدد البند الرابع مخالفة عدم إجراء اختبارات «كورونا» بـ 50 ألف درهم لكل شخص، بالإضافة إلى المنع من التدريب لمدة 17 يوماً، وتصل إلى 30 يوماً و100 ألف درهم في حالة التكرار.

وفي حالة ارتكاب مخالفة عدم الإبلاغ عن إصابة بأي حالة إيجابية لعضو من أعضاء الفريق، يتم توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل شخص، إضافة إلى المنع من التدريب لمدة 17 يوماً، وتصل إلى 30 يوماً و100 ألف درهم في حالة التكرار.