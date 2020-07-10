الوحدة الإماراتي يبدأ تدريباته غدًا

يبدأ فريق الوحدة الإماراتي مرحلة التدريبات غداً السبت استعدادا للموسم الجديد بعد انتهاء الفحوصات الطبية التي اجراها الفريق أمس للكشف عن فيروس كورونا . ومن المقرر ان تقسم تدريبات الفريق إلى مجموعات بين الملعب الرئيسي وفرع الشهامة . الفريق إلى مجموعات بين الملعب الرئيسي وفرع الشهامة . وجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة فحوصات "كورونا" أمس، في مقر النادي بالعاصمة أبوظبي استعداداً لعودة التدريبات غداً السبت. مقر النادي بالعاصمة أبوظبي استعداداً لعودة التدريبات غداً السبت. ومن المنتظر أن يصل الهولندي مارك فوتا المدير الفني الجديد للفريق الأسبوع المقبل لقيادة التدريبات برفقة جهازه المعاون الذي سيشرف على التدريبات حتى موعد وصول المدير الفني .

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