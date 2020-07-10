غرناطة يتقدم على ريال سوسيداد بهدفين في الشوط الأول

انهى فريق غرناطة الشوط الأول من مباراته أمام مضيفه ريال سوسيداد متقدما بهدفين دون رد في اللقاء الذي يجمع الفريقن على ملعب انويتا ضمنمنافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني .
سجل هدف الضيوف الأول اللاعب أنتونيو بويرتاس في الدقيقة 21من عمر الشوط الأول واضاف روبرتو سولدادو الهدف الثاني في الدقيقة 43 .
يدخل فريق ريال سويسيداد اللقاء وهو في المركز السابع برصيد 51 بينما يحتل غرناطة المركز العاشر برصيد 47 نقطة .
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