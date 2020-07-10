اخبار الرياضه

غرناطة يتقدم على ريال سوسيداد بهدفين في الشوط الأول

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انهى فريق غرناطة الشوط الأول من مباراته أمام مضيفه ريال سوسيداد متقدما بهدفين دون رد في اللقاء الذي يجمع الفريقن على ملعب انويتا ضمن

منافسات الجولة 35 من .

سجل هدف الضيوف الأول اللاعب أنتونيو بويرتاس في الدقيقة 21

من عمر الشوط الأول واضاف روبرتو سولدادو الهدف الثاني في الدقيقة 43 .

يدخل فريق ريال سويسيداد اللقاء وهو في المركز السابع برصيد 51 بينما يحتل غرناطة المركز العاشر برصيد 47 نقطة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غرناطة يتقدم على ريال سوسيداد بهدفين في الشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا