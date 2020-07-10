غرناطة يتقدم على ريال سوسيداد بهدفين في الشوط الأول

انهى فريق غرناطة الشوط الأول من مباراته أمام مضيفه ريال سوسيداد متقدما بهدفين دون رد في اللقاء الذي يجمع الفريقن على ملعب انويتا ضمن

منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني

سجل هدف الضيوف الأول اللاعب أنتونيو بويرتاس في الدقيقة 21

من عمر الشوط الأول واضاف روبرتو سولدادو الهدف الثاني في الدقيقة 43 .

يدخل فريق ريال سويسيداد اللقاء وهو في المركز السابع برصيد 51 بينما يحتل غرناطة المركز العاشر برصيد 47 نقطة .