نقدم لكم أهداف مباراة ريال مدريد وآلافيس في الدوري الاسباني، لحساب الجولة 35 من الليجا، والمقرر إقامتها على ملعب آلفريدو دي ستيفانو في مدريد.

ينطلق لقاء ريال مدريد والافيس في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة بي ان سبورت 1 بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي“.

وسيفتقد زين الدين زيدان لخدمات المهاجم الصربي لوكا يوفيتش الذي يخضع لحجر صحي، ويغيب ناتشو بسبب آلام في المعدة، وسيواصل البرازيلي رينير تغيبه للإصابة في الساق.

إليكم تشكيل الفريقين فى مباراة اليوم..

تشكيلة ريال مدريد اليوم: تيبو كورتوا – فيرلان ميندي – رافاييل فاران – إيدير ميلياتو – لوكاس فاسكيز – لوكا مودريتش – كاسيميرو – توني كروس – ماركو أسينسيو – كريم بنزيمة – رودريجو.

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تشكيلة ديبورتيفو آلافيس اليوم: خيمينيز – مارين – إيلي – لاجوارديا – نافارو – بورك – كاماراسا – ليوبومير فيسا – مينديز – بيريز – خوسيلو.

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إليكم أهداف مباراة ريال مدريد وآلافيس في الدوري الاسباني

هدف ريال مدريد “بنزيمة” ضربة جزاء 1-0

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