بث مباشر | شاهد ريال مدريد وآلافيس في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة فيديو مباراة ريال مدريد والافيس في الدوري الاسباني، لحساب الجولة 35 من الليجا، والمقرر إقامتها على ملعب آلفريدو دي ستيفانو في مدريد.

ينطلق لقاء ريال مدريد والافيس في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة بي ان سبورت 1 بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي“.

يدخل ريال مدريد هذه المباراة من دون “داني كاربخال ومارسيلو” بسبب البطاقات الصفراء والإصابة – على الترتيب -، ويغيب كذلك سيرخيو راموس بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وسيفتقد زين الدين زيدان لخدمات المهاجم الصربي لوكا يوفيتش الذي يخضع لحجر صحي، ويغيب ناتشو بسبب آلام في المعدة، وسيواصل البرازيلي رينير تغيبه للإصابة في الساق.

Advertisements

ويتربع ريال مدريد على عرش جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 77 نقطة بفارق نقطة واحدة عن برشلونة الثاني، مع مباراة أقل أمام الافيس مساء اليوم إذا تعرض فيها لنتيجة سلبية، سيعود الأمل من جديد لرفاق ميسي على اللقب.

اضغط هنا لمشاهدة فيديو بث مباشر مباراة ريال مدريد وآلافيس في الدوري الاسباني