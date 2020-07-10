عاجل | تشكيلة ريال مدريد الأساسية أمام الافيس في الدوري الاسباني “عودة كروس ولوكاس ظهير”

أعلن المدرب الفرنسي “زين الدين زيدان” تشكيلة ريال مدريد الأساسية أمام الافيس في الدوري الاسباني، لحساب الجولة 35، والمقرر لها مساء اليوم الجمعة 10 يوليو 2020 على ملعب آلفريدو دي ستيفانو في مدريد.

وشهدت تشكيلة ريال مدريد الأساسية غياب الظهير الأيمن “داني كاربخال” بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وبالمثل قائد خط الدفاع “سيرخيو راموس”، وغياب النجم البرازيلي “مارسيلو” للإصابة.

وأضطر زين الدين زيدان للاعتماد على الجناح الدولي الاسباني “لوكاس فاسكيز” في مركز الظهير الأيمن لتعويض غياب داني كاربخال، بينما قام بإشراك فيرلان ميندي على الرواق الأيسر بدلاً من مارسيلو.

وعاد النجم الألماني “توني كروس” إلى تشكيلة ريال مدريد الأساسية بعد غيابه عن مباراة أثلتيك بلباو التي انتصر فيها الريال بصعوبة كبيرة بغد احتساب ركلة جزاء لمارسيلو خلال الدقائق الـ 20 الأخيرة من اللقاء الذي استضافه ملعب سان ماميس.

والتالي تشكيلة ريال مدريد الأساسية اليوم:

تيبو كورتوا

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فيرلان ميندي – رافاييل فاران – إيدير ميلياتو – لوكاس فاسكيز

لوكا مودريتش – كاسيميرو – توني كروس

ماركو أسينسيو – كريم بنزيمة – رودريجو

ويتواجد على دكة بدلاء ريال مدريد كل من: إيسكو – ألتوبي – آريولا – جاريث بيل – براهيم دياز – ماريانو دياز – جوتيريز – إدين هازارد – خافي هيرنانديز – فينسيوس جونيور – فيدي فالفيردي.