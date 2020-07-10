بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد والافيس في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة ريال مدريد والافيس في الدوري الاسباني، لحساب الجولة 35، والمقرر لها على ملعب آلفريدو دي ستيفانو في العاصمة مدريد.
تنطلق مباراة ريال مدريد والافيس في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة بي ان سبورت 1 بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي“.
يدخل ريال مدريد هذه المباراة من دون الظهيرين الطائرين “داني كاربخال ومارسيلو” بسبب البطاقات الصفراء والإصابة – على الترتيب -، ويغيب كذلك سيرخيو راموس بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
وسيفتقد زين الدين زيدان لخدمات المهاجم الصربي لوكا يوفيتش الذي يخضع لحجر صحي، ويغيب ناتشو بسبب آلام في المعدة، وسيواصل البرازيلي رينير تغيبه للإصابة في الساق.
حال ديبورتيفو الافيس ليس أفضل من ريال مدريد، حيث سيفتقد لأربعة من لاعبيه المتميزين لاصابات مختلفة، وفي مقدمتهم “دوارتي” بالاضافة إلى “جوتيريز وباتشيكو ورودريجيز”.
ويتربع ريال مدريد على عرش جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 77 نقطة بفارق نقطة واحدة عن برشلونة الثاني، مع مباراة أقل أمام الافيس مساء اليوم إذا تعرض فيها لنتيجة سلبية، سيعود الأمل من جديد لرفاق ميسي على اللقب.
ريال مدريد 1-0 الافيس
???? ملعب آلفريدو دي ستيفانو (مدريد)
???? الدوري الاسباني (الجولة 35)
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بث مباشر ريال مدريد الافيس لحظة بلحظة
- ???? أهلاً بكم في هذا البث الكتابي لمباراة ريال مدريد والافيس بختام الجولة 35 من الليجا..
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- ✍️ يصحبكم في هذا اللقاء “محمود ماهر“
- ???? يجب أن يفوز ريال مدريد لتوسيع فارق النقاط بينه وبين برشلونة لـ 4 نقاط والاقتراب أكثر من حسم اللقب قبل جولة من نهاية الموسم.
- ????♂️ يدير هذه المباراة الحكم الدولي الاسباني الشاب “جيل مانزانو” صاحب الـ 36 عامًا، والذي سبق له إدارة 4 مباريات في المسابقات الأوروبية للأندية هذا الموسم، آخرهم بين ليون ويوفنتوس وانتهت بفوز ليون بهدف دون رد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
- ????♂️ أدار مانزانو 4 مباريات لفريق ريال مدريد هذا الموسم، الأولى في الجولة 3 من الدوري الاسباني، وانتهت بالتعادل 2/2 مع فياريال، والثانية في الجولة 14 وانتهت بفوز ريال مدريد 1/3 أمام ريال سوسيداد، والثالثة أمام فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الاسباني في السعودية وفاز الريال 1/3، أما الرابعة فقد كانت أمام أوساسونا وفاز الريال خارج قواعده 4/1.
- ⬜️ تشكيلة ريال مدريد اليوم: تيبو كورتوا – فيرلان ميندي – رافاييل فاران – إيدير ميلياتو – لوكاس فاسكيز – لوكا مودريتش – كاسيميرو – توني كروس – ماركو أسينسيو – كريم بنزيمة – رودريجو.
- ???? تشكيلة ديبورتيفو آلافيس اليوم: خيمينيز – مارين – إيلي – لاجوارديا – نافارو – بورك – كاماراسا – ليوبومير فيسا – مينديز – بيريز – خوسيلو.
- 1″ ???? صافرة بداية اللقاء..
- 5″ أفضلية للريال في الدقائق الأولى
- 10″ انطلاقة رااااائعة من رودريجو على الجهة اليسرى من منطقة جزاء آلافيس، وعرقلة ساذجة من نافارو، والحكم يطلق صافرته معلنًا عن ركلة جزاء.
- 11″ جوووووووووووووووووووول … كريم بنزيمة يسجل الهدف الأول للريال من ركلة جزاء
- 17″ تبادل كروي ممتاز بين فيرلان ميندي وكريم بنزيمة على حدود منطقة جزاء آلافيس (ثنائية- وان تو)، تنتهي بعرضية من ميندي نحو ماركو أسينسيو داخل منطقة الجزاء لكن المدافع كامارسا يقطع الكرة، وكاد يضعها بالخطأ في مرماه ليتألق الحارس في ابعادها.
- 20″ نافارو – مدافع مايوركا وألميريا السابق – يعاني من اصابة ..
- 22″ مدافع الافيس تشيبو نافارو تعرض لاصابة بعد ضربة من رودريجو ، إلتواء في الكاحل، والمدير الفني يجهز لاستبداله
- 23″ وقت مستقطع لاحتساء الماء.
- 24″ ???? خروج نافارو ونزول مارتين كأول تغيير في المباراة لديبورتيفو آلافيس
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