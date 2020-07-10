بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد والافيس في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة ريال مدريد والافيس في الدوري الاسباني، لحساب الجولة 35، والمقرر لها على ملعب آلفريدو دي ستيفانو في العاصمة مدريد.

تنطلق مباراة ريال مدريد والافيس في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة بي ان سبورت 1 بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي“.

يدخل ريال مدريد هذه المباراة من دون الظهيرين الطائرين “داني كاربخال ومارسيلو” بسبب البطاقات الصفراء والإصابة – على الترتيب -، ويغيب كذلك سيرخيو راموس بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وسيفتقد زين الدين زيدان لخدمات المهاجم الصربي لوكا يوفيتش الذي يخضع لحجر صحي، ويغيب ناتشو بسبب آلام في المعدة، وسيواصل البرازيلي رينير تغيبه للإصابة في الساق.

حال ديبورتيفو الافيس ليس أفضل من ريال مدريد، حيث سيفتقد لأربعة من لاعبيه المتميزين لاصابات مختلفة، وفي مقدمتهم “دوارتي” بالاضافة إلى “جوتيريز وباتشيكو ورودريجيز”.

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ويتربع ريال مدريد على عرش جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 77 نقطة بفارق نقطة واحدة عن برشلونة الثاني، مع مباراة أقل أمام الافيس مساء اليوم إذا تعرض فيها لنتيجة سلبية، سيعود الأمل من جديد لرفاق ميسي على اللقب.

ريال مدريد 1-0 الافيس

???? ملعب آلفريدو دي ستيفانو (مدريد)

???? الدوري الاسباني (الجولة 35)

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بث مباشر ريال مدريد الافيس لحظة بلحظة