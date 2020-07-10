برونو فيرنانديز يُسيطر على جوائز يونيو في الدوري الانجليزي

سيطر برونو فيرنانديز على جوائز يونيو في الدوري الانجليزي، فبعد تتويجه بلقب لاعب الشهر من رابطة الأندية الانجليزية المحترفة، حصد كذلك جائزة هدف الشهر.

وأختير الهدف الذي سجله برونو فيرنانديز أمام برايتون يوم 30 يونيو الماضي كأفضل هدف في الشهر من قبل لجنة من الخبراء، إلى جانب تصويت عام للجمهور.

وجاء هدف برونو فيرنانديز إثر هجوم مضاد قاده النجم الصربي “نيمانيا ماتيتش” من قبل وسط الملعب، أنهاه المهاجم الانجليزي الواعد “ماسون جرينوود” بتمريرة عرضية مذهلة داخل منطقة الجزاء اصطادها النجم البرتغالي بتصويبة مباشرة بالقدم اليمنى على أقصى يمين حارس المرمى.

وأصبح برونو أول لاعب يفوز بجائزتي أفضل لاعب وأجمل هدف في نفس الشهر، وهو إنجاز غير مسبوق منذ ابتكار جائزة هدف الشهر من قبل مسؤولي البريميرليج.

وتعد هذه المرة الأولى التي تختار فيها رابطة الأندية الانجليزية المحترفة بالاشتراك مع شركة Budweiser Goal أحد أهداف فريق مانشستر يونايتد كأفضل هدف في الشهر منذ بداية موسم 2020/2019، مع العلم بأن أندية تشيلسي وآرسنال وليفربول قد فشلوا في الفوز بجائزة أجمل هدف حتى الآن.

أرقام برونو فيرنانديز مع مانشستر يونايتد

سجل برنو فيرنانديز 7 أهداف في الدوري الانجليزي منذ انضمامه لصفوف مانشستر يونايتد من سبورتينج لشبونة خلال سوق الانتقالات الشتوي 2020.

Advertisements

كما صنع 6 أهداف في المسابقة، وافتتح سجل تمريراته الحاسمة أمام تشيلسي في الجولة 26 حين صنع الهدف الثاني للمدافع هاري ماجواير.

وفي الجولة 27 صنع هدفًا لجرينوود أمام واتفورد، وفي الجولة 29 صنع هدف التقدم أمام مانشستر سيتي لأنتوني مارسيال.

وفي الجولة 33 صنع هدفين أمام بورنموث لجرينوود ومارسيال، وفي الجولة 34 صنع هدف لبول بوجبا أمام أستون فيلا.

وسبق برونو فيرنانديز نحو لقب أجمل هدف في الشهر، لاعب نادي ليستر سيتي هذا الموسم “هارفي بارنز” عن شهر أغسطس، وفي الشهر التالي فاز لاعب ساوثامبتون موسى جينيبو بالجائزة.

كما ذهبت الجائزة للاعب نيوكاسل يونايتد “مات لونجستاف” عن شهر أكتوبر، وتبعه نجم مانشستر سيتي كيفن دي بروينه، وآلت الجائزة في ديسمبر 2019 للاعب توتنهام هوتسبير “سون هيونج مين”.

وفي شهر يناير فاز بها علي رضا من برايتون، وتبعه ماتي فيدرا من بورنموث في شهر فبراير، وبعد توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة فيروس كورونا، لم يختر أي هدف، حتى جاء برونو فيرنانديز بفضل هدفه أمام برايتون.