كيف سُرق فان دايك من محمد صلاح في الجولة 34 من الدوري الانجليزي؟

خطف محمد صلاح الأضواء من جميع نجوم ليفربول في مباراة الجولة 34 من الدوري الانجليزي، عندما سجل ثنائية أمام برايتون نهاية الأسبوع الماضي.

وسجل محمد صلاح في الدقيقة السادسة بفضل تمريرة من الغيني “نابي كيتا”، وواصل تألقه بصناعة الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة للقائد جوردن هندرسون.

وقبل نهاية اللقاء بـ 15 دقيقة، أضاف محمد صلاح الهدف الثالث لفريقه والثاني له في المباراة بفضل تمريرة جميلة من الظهير الأيسر الدولي الاسكتلندي “اندي روبرتسون” الذي اعترف بسرقة محمد صلاح للمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك في لعبة الهدف الثالث.

وقال اندي روبرتسون مازحًا عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر أثناء رده على محمد صلاح “لم أكن أقصدك أنت، كنت أقصد فيرجيل فان دايك بتلك التمريرة العرضية”.

Advertisements

: محمد صلاح مُهدد بفقدان الحذاء الذهبي لهداف الدوري الانجليزي

وكان محمد صلاح قد تحدث أكثر من مرة عن انتظاره ولو لتمريرة واحدة حاسمة من اندي روبرتسون قبل نهاية هذا الموسم، فمن 9 تمريرات قدمها روبرتسون لزملائه وصلت تمريرة واحدة فقط إلى محمد صلاح سجل منها أمام برايتون هذا الأسبوع فقط بضربة رأسية.

لكنها كانت تمريرة هامة ووزنها من فضة، فقد ساعدت مو صلاح على رفع رصيد أهدافه ل19 هدفًا ليتقدم إلى المركز الثالث بجدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز بفارق 3 أهداف فقط عن جيمي فاردي المتصدر قبل 4 جولات من نهاية البريميرليج.

وقدم اندي روبرتسون مستوى جيد للغاية خلال 45 دقيقة فقط أمام برايتون، حيث شارك بدلاً من ويليامز في الدقيقة 46، ومع ذلك قدم 4 عرضيات مميزة، وانتهت التمريرة الخامسة بهدف لمحمد صلاح، وكان أكثر لاعب لمسًا للكرة على أرض الملعب في مجمل اللقاء.

: ما هو ملعب نهائي دوري ابطال اوروبا 2020 بعد سحبه من أتاتورك؟