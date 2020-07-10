رياضة | أزمة مدوية تهدد انتقال رمضان صبحي للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أزمة مدوية تهدد انتقال رمضان صبحي للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت جماهير الأهلي صدمة كبيرة بشأن مستقبل رمضان صبحي المعار من صفوف هدرسفيلد تاون الإنجليزي في الموسم الحالي.

ويرفض هدرسفيلد تاون عرض نادي الأهلي لضم رمضان صبحي بشكل نهائي في الأسابيع المقبلة، خاصة أنها رغبة المدير الفني للقلعة الحمراء ، السويسري رينيه فايلر.

ويبدو أن المفاوضات في طريقها للفشل بعد إصرار النادي الإنجليزي على الحصول على 7 ملايين جنيه استرليني، لكن الأهلي يرغب في دفع 3 ملايين جنيه استرليني فقط.

ويحاول مسئولو الأهلي عقد جلسات مكثفة من نظرائهم في هدرسفيلد تاون من أجل تقريب وجهات النظر وتقليل المبلغ المطلوب حيث أكد النادي الأحمر أن 7 ملايين جنيه استرليني مبلغ ضخم لاغاية.

ويسعى الأهلي بكل قوة لضم رمضان صبحي بشكل نهائي في الفترة المقبلة، حيث يرغب اللاعب في البقاء بصفوف المارد الأحمر .