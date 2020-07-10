رياضة | موعد وصول صفقة الزمالك الكبرى

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد وصول صفقة الزمالك الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف موقع «فووت 24» التونسي، عن أن الظهير الأيمن الدولي حمزة المثلوثي، وقع عقود انضمامه إلى الزمالك لمدة 3 سنوات، لينتهي تعاقده مع القلعة البيضاء في يونيو 2023.

وقال الموقع التونسي، أن لاعب الصفاقسي، سيصل القاهرة، الأحد، للانضمام إلى الفريق الأبيض، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع النادي الصفاقسي.

يذكر ان خالد الغندور، مقدم برنامج «زملكاوي» على قناة الزمالك، أكد، أمس الخميس، حسم الزمالك 3 صفقات بشكل نهائي، بينهم أجنبيان، وجارٍ التفاوض لحسم صفقتين جديدتين.

وبانضمام اللاعب يصبح ثاني لاعبي الفريق الذي يحمل الجنسية التونسية بعد الدولي التونسي فرجاني ساسي.