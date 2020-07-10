رياضة | مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس بث مباشر في الدوري الإسباني «تغطية مباشرة»

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس بث مباشر في الدوري الإسباني «تغطية مباشرة» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي ريال مدريد مع فريق ديبورتيفو ألافيس، بعد قليل، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" معقل الفريق الملكي، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويسعي الفريق الملكي إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل توسيع الفارق مع برشلونة إلى 4 نقاط، حيث يحتل الريال المركز الأول برصيد 77 فيما يأتي البرسا ثانيًا بـ76 نقطة.

وجاءت تشكيل ريال مدريد الرسمية ضد ألافيس على النحو التالي :-

حراسة المرمي: كورتوا.

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خط الدفاع ميندي، ميليتاو، فاران، فاسكيز، كاسيميرو.

خط الوسط: كروس، مودريتش، أسينسيو.

خط الهجوم: رودريجو، كريم بنزيما.

- متابعة مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس لحظة بلحظة :-