رياضة | 4 أندية تسعى لضم نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 4 أندية تسعى لضم نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت العديد من التقارير الصحفية ، اليوم الجمعة، أن أربعة أندية مهمتة بالتعاقد مع الإسباني داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد المعار لآرسنال.

وقال موقع "فوتبول لندن" فإن أول هذه الأندية هو آرسنال نفسه، الساعي لضم اللاعب بشكل، ويجري مسؤوليه محادثات مع مسؤولي ريال مدريد بهذا الشأن، ويسعى كذلك نادي سيبايوس السابق ريال بيتيس للتعاقد مع اللاعب، وطموحات النادي تبدو كبيرة، بعد التعاقد مع المدرب التشيلي مانويل بيليجريني.

وبالإضافة لآرسنال وريال يتيس، يرغب كل من فالنسيا، وإي سي ميلان في الظفر بخدمات اللاعب.