رياضة | مفاجأة كبرى بشأن أزمة نادي القرن بين الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة كبرى بشأن أزمة نادي القرن بين الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن بعض المواد القانونية التي قد تؤدي لرفض جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طلب النادي الزمالك بتسجيل لقب "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" خلال الفترة القبلة.

وأشارت تقارير أن قانون 82 لسنة 2002 الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، ينص على ضرورة التأكد من أن العلامة التجارية المراد تسجيلها غير متطابقة أو متشابهة مع علامات تجارية مسجلة من قبل على نفس بيان المنتجات أو الخدمات.

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كما يمنع القانون تسجيل العلامات التجارية التي تكون خاضعة لما يسمي بـ"صور الغير" ما لم يكن مع المتقدم موافقة على استعماله، ويرفض القانون ايضا اصدار العلامات التي من شأنها ان تحدث لبسا لدي الجمهور.

ويمنح القانون النادي الأهلي حق الاعتراض على العلامة التجارية للنادي الزمالك عند تسجيلها، وذلك بعد اشهار العلامة ونشرها في الصحيفة الرسمية وصحيفتين باللغة العربية، وذلك باعتباره المتضرر من ذلك الأمر لكونه الحاصل على لقب نادي القرن الإفريقي قبل 20 عامًا.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك أعلن تسجيل علامة تجارية تحمل اسم "الزمالك نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين والتجارة الداخلية، في خطوة جديدة للتأكيد على أحقيته بلقب نادي القرن.