رياضة | صراع شرس على نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر صراع شرس على نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن وجود صراع شرس بين أربعة أندية مهمتة بالتعاقد مع الإسباني داني سيبايوس نجم وسط ريال مدريد الإسباني والمعار إلى آرسنال الإنجليزي.

وأفاد موقع فوتبول لندن البريطاني بأن أول هذه الأندية هو آرسنال نفسه الذي يسعى للتعاقد مع النجم الإسباني بشكل نهائي وأن مسئوليه يجرون محادثات مع مسئولي ريال مدريد بهذا الشأن.

وأشار الموقع البريطاني إلى أن ريال بيتيس الإسباني ونادي سيبايوس السابق يسعى للتعاقد مع النجم الإسباني وأن طموحات النادي الإسباني تبدو كبيرة بعد التعاقد مع التشيلي مانويل بيليجريني مديراً فنياً للفريق.

وأكد الموقع البريطاني أنه بالإضافة إلى كلا من آرسنال الإنجليزي وريال يتيس الإسباني يرغب أيضًا كلا من فالنسيا الإسباني وميلان الإيطالي في الفوز بخدمات سيبايوس.